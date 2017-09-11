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В Таллинне прошло мероприятие "Чезаигра"

Cегодня 11.09.2017
Передача: Великолепная четвёрка
В конце прошлой недели в Таллинне прошло одно очень увлекательное мероприятие под названием «Че-за-игра». оманды, численностью до шести человек, в течение 2,5 часов соревнуются друг с другом, используя память, эрудицию, скорость реакции, логику и внимательность, но не используя интернет и всяческие с ним связанные приложения. Команды старались угадать песню по инструментальной партии, вспомнить названия оригинальной песни и ее авторов, а также ее кавер-версии, пытались выяснить название альбома и исполнителя по обложке того самого альбома и пробовали угадать песню по строчке из нее, которая была зашифрована смайликами. Что же касается кино, то тут участники угадывали фильмы по звуковой дорожке и название сериала по отрывку из трейлера первой серии. Судя по реакции пришедших, игра прошла на ура. Наш коллега Сергей Овченков принял участие в этом мероприятии, остался очень доволен, поскольку его команда заняла первое место, ну а после самого мероприятия, он побеседовал с организаторами игры, которые приехали из Москвы, Марией и Денисом.
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