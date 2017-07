Лидер группы "Ewert and the Two Dragons" рассказал "Великолепной четвёрке" о том, почему они так мало выступают и стоит ли ждать нового альбома? Так же Эверт Сундья рассказал, какие эстонские артисты ему близки по духу и почему они не принимают участие в конкурсе "Eesti laul". Беседовал Александр Жемжуров.