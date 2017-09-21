Решение оставить автомобиль в мастерской закончилось пропажей автомобиля.

Странный случай произошел в Таллинне: клиент отвёз свой автомобиль в мастерскую и в итоге пропала и машина, и рабочий автосервиса. Украденный автомобиль был оперативно найден на закрытом дворе в районе Копли. Мы решили разобраться в ситуации и узнать, как такое могло произойти? Комментирует заведущий отделом возмещения ущербов IF Kindlustus Тийт Кольде. С ним беседует Варвара Сергеева.