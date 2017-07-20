Небезопасные растения и травы в эстонских лесах.

Сейчас время созревания всевозможных ягод, кустарников и растений. Помимо сладких и полезных ягод, в местных лесах немало ядовитых и жизнеопасных трав и растений. Взрослые, как правило, умеют отличать ядовитые растения от других. Важно научить этому и детей. Кроме того, следует уметь оказывать первую помощь себе и другим в случае отравления или поражения ядом. Какие растения и ягоды представляют опасность для жителей Эстонии рассказал гид-природовед Олег Цымбаревич. С ним побеседовала Ирина Сацута.