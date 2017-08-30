Филипп Лось-новый худрук Русского театра.

Ровно через неделю, в следующую среду 6 сентября в должность художественного руководителя Русского театра вступает заместитель директора Московского ТЮЗа (театра юного зрителя) Филипп Лось. По условию нового контракта режиссер завершает службу в одном из ведущих московских театров, для того чтобы сосредоточится на работе в Эстонии. Предлагаем вашему вниманию интервью Ирины Свенссон с новым художественным руководителем Русского театра.