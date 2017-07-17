Почему посылки задерживаются?

Все приходит к тем, кто умеет ждать, но если речь идет о покупках из интернета, то зачастую местный потребитель может перестать томиться в ожидании и отследить свой заказ на различных трекинг-сайтах. Но порой информация на них не соответствует действительности, так как данные о посылке могут говорить, что она уже в Таллинне, когда на самом деле она ещё не выехала за пределы страны отправителя. О том, почему так происходит, Ольге Линник рассказал руководитель отдела таможенных услуг предприятия Omniva Эдуард Сауль.