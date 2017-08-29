Александр Тараскин о мусоре и его переработке.

До 7 сентября можно ознакомиться с городской программой обращения с отходами в период с 2017 по 2021 год, разработанной Таллиннским департаментом окружающей среды. Все заинтересованные стороны имеют возможность в течение этого времени представлять свои замечания и возражения на адрес электронной почты keskkonnaamet@tallinnlv.ee. С программой можно ознакомиться на интернет-сайте www.tallinn.ee. В эфире главный специалист отдела благоустройства и обращения с отходами департамента окружающей среды мэрии Таллинна Александр Тараскин.