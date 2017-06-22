В канализацию попадает слишком много мусора.

В первом квартале этого года на очистной станции Пальяссааре из сточных вод было извлечено почти на 40% больше объема мусора чем в прошлом году за тот же период. Выбрасывание мусора в унитаз может спровоцировать серьезные проблемы закупорки канализационного трубопровода, и в худшем случае привести к загрязнению окружающей среды. Что провоцирует закупорку канализационного трубопровода рассказал директор по производству Tallinna Vesi Александр Тимофеев. С ним побеседовала Ирина Сацута.