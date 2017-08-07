Дефицит витамина Б12 встречается менее чем у 3% малышей.

В последние пару недель в обществе молодых мам активно обсуждается история, произошедшая в одной эстонской семье, где у младенца была выявлена острая нехватка витамина Б12. К каким последствиям это может привести и стоит ли мамам требовать у врачей проведения дополнительных анализов на витаминную недостаточность у ребёнка? Сложившуюся ситуацию Дина Прусакова попросила прокомментировать врача-гематолога Ксению Борискину.