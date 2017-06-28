Что в Эстонии сделано на средства из структурных фондов ЕС?

Программа европейской политики регионального единства направлена на поддержку стран и регионов, которые в своём развитии отстают от общеевропейского уровня. Общий бюджет программы – 638 миллиардов евро, из которых наша страна за последние 4 года получила порядка 3 миллиардов. На какие проекты потрачены эти средства и насколько важна политика регионального единства для нашей страны? Об этом Артуру Аукону рассказала глава Отдела внешних инвестиций Министерства финансов Керстин Лийва.