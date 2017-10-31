Больше половины работников недовольны своим начальством

В ходе последнего исследования самого крупнейшего портала по трудоустройству в Эстонии CV Keskus выяснилось, что 60% работников не удовлетворены существующим качеством управления, а каждый третий работник готов даже работать за меньшую зарплату, если бы это способствовало росту качества управления.

Как сказал менеджер портала CV Keskus Хенри Аувяэрт, в последние несколько месяцев было опрошено около 1000 работников с целью узнать, готовы ли они остаться на своем рабочем месте без повышения зарплаты, если уйдет со своей должности их начальник. В ходе опросов выяснилось, что каждый третий работник желал бы сменить своего руководителя на работе, даже если он останется с низкой зарплатой.

"Далее мы выяснили, что две трети опрошенных хотели бы смены начальства, но при сохранении роста зарплат. Исходя из этого, мы делаем вывод, что более половины опрошенных недовольны работой начальства в целом", – сказал Аувяэрт.

По словам Аувяэрта, в рамках нынешнего исследования не рассматривались причины такого настроения среди работников.

"Однако, данный вопрос мы затрагивали в своих прошлых исследованиях, когда мы спрашивали, чем работники недовольны и что они желали бы изменить. Основной причиной недовольства было отсутствие признания труда и плохая обратная связь. Работников не хвалят, когда что-то сделано хорошо. Последствиями являются недовольство и неудовлетворенность своей работой и коллективом. Это заставляет работника чаще думать о смене работы и быть открытым на рынке труда. Таким образом, конкуренты могут переманить хорошего специалиста к себе. Исходя из этого, мы делаем вывод, что вопрос о зарплате не является далеко первым, заставляющим работника сменить рабочее место. Многое зависит от отношения работодателя к работнику", – добавил Хенри Аувяэрт.

Для улучшения ситуации, по мнению менеджера, руководителю необходимо понять, где и в чем его ошибки.

"Понятное дело, что каждый периодически ошибается. Это нормально. Но все же есть определенные границы, после которых работник не испытывает удовлетворенности и не считает работу начальника правильной. Как следствие, работники готовы смирится с низкой зарплатой, но с другим руководителем. То есть начальник должен сам понять, какие ошибки он совершает и что от него ждут работники. Вероятно, работодатели очень рассчитывают на распределение обязанностей на микрогруппы, где у каждой есть свой руководитель. Таким образом, они теряют детали и общее видение и просто забывают "услышать" своих сотрудников", – сказал Хенри Аувяэрт.

Согласно данным опроса, больше всего не удовлетворены руководством работники промышленного и производственного секторов. Большая неудовлетворенность руководством существует также и в секторе питания. Далее идут строительство, недвижимость и отрасль ассистентов и помощников.