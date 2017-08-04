Эзотерический фестиваль "Найди себя".

Завтра в Деревне викингов, что находится недалеко от Таллинна, пройдет Международный эзотерический фестиваль «Найди себя». В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, различные лекции, ярмарки. Помимо этого, люди смогут принять участие в разных эзотерических ритуалах. Фестиваль начнется рано утром и закончится после полуночи. Сергей Овченков разузнал подробности о предстоящем мероприятии у одного из организаторов фестиваля Татьяны Кукк.