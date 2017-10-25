Европейской программе Erasmus - 30 лет!

Под девизом “История успеха” в этом году отмечается 30-летие программы “Эразмус”. Это программа по обмену студентами и преподавателями между высшими учебными заведениями стран Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейна, Македонии, Норвегии и Турции. Задачи программы – это снижение безработицы, привлечение молодёжи к европейской демократии, поддержка инноваций, увеличение социальной мобильности. Подробнее об истории запуска программы рассказывает заместитель главы представительства Европейской комиссии в Эстонии Пааво Палк.