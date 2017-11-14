Чем логопед может помочь взрослому человеку?

14 ноября свой профессиональный праздник отмечают логопеды. Сегодня большая часть пациентов логопеда – это, бесспорно, дети дошкольного и младшего школьного возраста. Однако логопед работает не только с детьми, но и решает проблемы, связанные с речевой коммуникативностью взрослых людей.

Как сказала клинический логопед Ирина Эвомаа, помимо детей, очень много пациентов и среди взрослых.

"Здесь могут быть и нарушения звукопроизношения, когда человек во взрослом возрасте решает исправить этот дефект. Иногда это связано с профессией человека. Например, журналисты, которые хотят, чтобы их речь стала чище. Вторая распространенная причина – это нарушение мозгового кровообращения. То есть это афазия – либо полная, либо частичная. Также это может быть и травма мозга, после которой пациенты обращаются к нам, с целью восстановить речь. В качестве причины может быть и нарушение голоса или последствия после операции", – сказала Эвомаа, отметив при этом, что постановка звуков – это тот самый период, когда надо посещать логопеда часто.

"Этот процесс требует определенных навыков, которых у простого человека попросту нет. Звуки ставит логопед. Но затем, когда звук уже поставлен, необходимо старую схему звукообразования заменить новой. И для этого, безусловно, нужны тренировки. В головном мозге образуется определенный автоматизм, который, благодаря тренировкам, вымещает старые и неправильные звукообразования и замещает их правильными. Через какое-то время пациент даже не может вспомнить, как он говорил до этого", – отметила Ирина Эвомаа.

По словам логопеда, попасть на прием к специалисту непросто и причины этому разные.

"Больничная касса, по причинам экономии, не хочет финансировать проблемы звукопроизношения. Это происходит потому, что данная проблема не является опасной для жизни. Поэтому финансирование, конечно же, резко уменьшилось. Если вы захотите записаться в клинику к логопеду, то вы можете столкнуться с тем, что очередь к специалисту будет небольшой, но семейный врач может дать направление к логопеду только на один визит. У семейного врача в фонде может оказаться недостаточно средств, чтобы вы смогли попасть на терапию к специалисту, то есть посещать его какое-то время регулярно. А если это проблемы определенного медицинского характера, как, например, инфаркт головного мозга, тогда специальные врачи выдают направление, с которым нет проблем попасть к логопеду. Я говорю о клинических логопедах, которые работают в области медицины. Основные проблемы со звукопроизношением возложены на область образования. Это уже другой кошелек, поэтому Больничная касса не видит нужды, чтобы это оплачивать", – добавила Эвомаа.