logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood
English
По-русски

Чем логопед может помочь взрослому человеку?

Cегодня 14.11.2017
Передача: Великолепная четвёрка

14 ноября свой профессиональный праздник отмечают логопеды. Сегодня большая часть пациентов логопеда – это, бесспорно, дети дошкольного и младшего школьного возраста. Однако логопед работает не только с детьми, но и решает проблемы, связанные с речевой коммуникативностью взрослых людей.

Как сказала клинический логопед Ирина Эвомаа, помимо детей, очень много пациентов и среди взрослых.

"Здесь могут быть и нарушения звукопроизношения, когда человек во взрослом возрасте решает исправить этот дефект. Иногда это связано с профессией человека. Например, журналисты, которые хотят, чтобы их речь стала чище. Вторая распространенная причина – это нарушение мозгового кровообращения. То есть это афазия – либо полная, либо частичная. Также это может быть и травма мозга, после которой пациенты обращаются к нам, с целью восстановить речь. В качестве причины может быть и нарушение голоса или последствия после операции", – сказала Эвомаа, отметив при этом, что постановка звуков – это тот самый период, когда надо посещать логопеда часто.

"Этот процесс требует определенных навыков, которых у простого человека попросту нет. Звуки ставит логопед. Но затем, когда звук уже поставлен, необходимо старую схему звукообразования заменить новой. И для этого, безусловно, нужны тренировки. В головном мозге образуется определенный автоматизм, который, благодаря тренировкам, вымещает старые и неправильные звукообразования и замещает их правильными. Через какое-то время пациент даже не может вспомнить, как он говорил до этого", – отметила Ирина Эвомаа.

По словам логопеда, попасть на прием к специалисту непросто и причины этому разные.

"Больничная касса, по причинам экономии, не хочет финансировать проблемы звукопроизношения. Это происходит потому, что данная проблема не является опасной для жизни. Поэтому финансирование, конечно же, резко уменьшилось. Если вы захотите записаться в клинику к логопеду, то вы можете столкнуться с тем, что очередь к специалисту будет небольшой, но семейный врач может дать направление к логопеду только на один визит. У семейного врача в фонде может оказаться недостаточно средств, чтобы вы смогли попасть на терапию к специалисту, то есть посещать его какое-то время регулярно. А если это проблемы определенного медицинского характера, как, например, инфаркт головного мозга, тогда специальные врачи выдают направление, с которым нет проблем попасть к логопеду. Я говорю о клинических логопедах, которые работают в области медицины. Основные проблемы со звукопроизношением возложены на область образования. Это уже другой кошелек, поэтому Больничная касса не видит нужды, чтобы это оплачивать", – добавила Эвомаа.

Список музыки
{{music.Info.STARTTIME | substringtwo}}
{{music.meta.AUTHOR1}} - {{music.meta.SONGNAME}} ({{music.meta.PERFORMER}})
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Оставить комментарий

eще

Свежее