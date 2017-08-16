Cамый профессиональный водитель.

В субботу профессиональные водители грузовиков и автобусов из Эстонии и Финляндии собрались в Кехтна, чтобы выявить лучшего знатока своего дела. Среди около 40 участников профессионального соревнования первого места достиг водитель Lux Express Тоомас Райд. За плечами победителя 26 лет водительского стажа. Он ежедневно совершает поездки между разными городами – Таллинном, Тарту, Нарвой и Пярну. Ирина Сацута узнала у победителя, что должен делать водитель, чтобы быть лучшим в своем деле.