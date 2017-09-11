Мнение учеников: "Вовлечены ли школьники в предвыборную гонку?"

Прошла первая школьная неделя, до выборов остался ровно месяц. Этот год станет особенным для гимназистов, так как у них появилось право голоса на муниципальных выборах. Не смотря на свод этических норм, о котором мы так же говорили и в нашем эфире, политики и школы тесно связаны. Замечают ли ученики некое обилие политики в учебном процессе и что происходит в стенах школ сегодня на самом деле. Мы побеседовали с учениками из Таллиннских школ, чтобы прояснить ситуацию и узнать их отношение к выборам. В студии ученик Мустамяэской Гуманитарной гимназии Айвар Камал и ученик Таллиннской Мустамяэской реальной гимназии Леонард Молтсар.