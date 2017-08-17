Вечерняя сказка для детей. Принцесса Линдагулль 4(6)

ASF-01259 VCDR-976.10-12 Сказка "Принцесса Линдагулль". Автор шведско-финский писатель Сакариас Топелиус. Читают Лидия Головатая и Сергей Черкасов. Часть 4. Начинается и заканчивается заставкой. Объявки читает Виктория Мельник. (Объявки записаны в 2006 году). Soome-rootsi kirjaniku Zacharias Topeliuse muinasjutu "Printsess Lindagull" esitavad Lidia Golovataja ja Sergei Tšerkassov. IV osa. Algab ja lõpeb signatuuri ning Viktoria Melnyku teadustustega (Teadustused salvestatud 2006.a). Kordused:... 03.11.2009