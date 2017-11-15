Вечерняя сказка для детей. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях 2(4)
ASF-01038 VCDR-1005.19-21 "Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях". Автор Александр Сергеевич Пушкин. Читает Олег Табаков. Часть 2. Начинается и заканчивается заставкой. Объявки читает Виктория Мельник. (Объявки записаны в 2006 году). Aleksandr Puškini muinasjutu surnud tsaaritarist ja seitsmest vägilasest loeb Oleg Tabakov. II osa. Algab ja lõpeb signatuuri ning Viktoria Melnyku teadustustega (Teadustused salvestatud 2006.a).
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