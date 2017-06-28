Вечерняя сказка для детей. Мудрый советчик 3(6)
VS-2812.3 VCDR-967.7-9 Kordused: ...13.08.2009 Friedrich Reinhold Kreutzwaldi muinasjutu "Tark mees taskus" loeb Tatjana Semenjuk. III osa. Algab ja lõpeb signatuuri ning Viktoria Melnyku teadustustega (Teadustused salvestatud 2006.a). Сказка "Мудрый советчик". Автор Фридрих Рейнхольд Крейцвальд. Читает Татьяна Семенюк. Часть 3. Начинается и заканчивается заставкой. Объявки читает Виктория Мельник. (Объявки записаны в 2006 году).
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