Вечерняя сказка для детей. Принцесса Линдагулль 1(6)

ASF-01232 VCDR-976.1-3 Сказка "Принцесса Линдагулль". Автор шведско-финский писатель Сакариас Топелиус. Читают Лидия Головатая и Сергей Черкасов. Часть 1. Начинается и заканчивается заставкой. Объявки читает Виктория Мельник. (Объявки записаны в 2006 году). Soome-rootsi kirjaniku Zacharias Topeliuse muinasjutu "Printsess Lindagull" esitavad Lidia Golovataja ja Sergei Tšerkassov. I osa. Algab ja lõpeb signatuuri ning Viktoria Melnyku teadustustega (Teadustused salvestatud 2006.a). Kordused:... 31.10.2009