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Вечерняя сказка для детей. Приключения Незнайки и его друзей 3(14)

Cегодня 12.07.2017
Передача: Вечерняя сказка для детей
VCDR-1080.7-9 / Kordused:... 13.02.2009 Nikolai Nossovi muinasjutu "Totu ja ta sõprade seiklused" esitavad Emmanuil Vitorgan, Venera Rahimova, Sergei Dorogov, Sergei Samohin, Pavel Komarov, Anton Djorov. Laulavad Igor Sorin, Sergei Dorogov, Sergei Samohin, Pavel Komarov, Anton Djorov. Muusika autor Grigori Gladkov, laulusõnade autor I.Lebedev. III osa. Teadustab Natalja Hudolejeva. Signatuurideta. Музыкальная сказка "Приключения Незнайки и его друзей". Автор Николай Носов. Действующие лица и исполнители: Рассказчик - Эммануил Виторган, Незнайка - Венера Рахимова, Знайка - Сергей Дорогов, Пончик - Сергей Самохин, Тюбик, Пилюлькин - Павел Комаров, Гусля, Цветик - Антон Дёров. Исполнители песен: Игорь Сорин, Сергей Дорогов, Сергей Самохин, Павел Комаров, Антон Дёров. Композитор Григорий Гладков, автор текста И.Лебедев. Часть 3. Объявки читает Наталья Худолеева.
Список музыки
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