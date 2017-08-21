Вечерняя сказка для детей. Принцесса Линдагулль 6(6)

ASF-01259 VCDR-976.16-18 Сказка "Принцесса Линдагулль". Автор шведско-финский писатель Сакариас Топелиус. Читают Лидия Головатая и Сергей Черкасов. Часть 6. Начинается и заканчивается заставкой. Объявки читает Виктория Мельник. (Объявки записаны в 2006 году). Soome-rootsi kirjaniku Zacharias Topeliuse muinasjutu "Printsess Lindagull" esitavad Lidia Golovataja ja Sergei Tšerkassov. VI osa. Algab ja lõpeb signatuuri ning Viktoria Melnyku teadustustega (Teadustused salvestatud 2006.a). Kordused:... 05.11.2009