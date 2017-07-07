Вечерняя сказка для детей. Джек и бобовый стебель 3(3)

ASF-01118 / VCDR-906.7-9 / Kordused:... 26.05.2009 Inglise muinasjutu "Jack ja oavars" esitavad Lidia Golovataja ja Sergei Tšerkassov. III osa. Algab ja lõpeb signatuuri ning Viktoria Melnyku teadustustega (Teadustused salvestatud 2005.a). Английская сказка "Джек и бобовый стебель". Читают Лидия Головатая и Сергей Черкасов. Часть 3. Начинается и заканчивается заставкой. Объявки читает Виктория Мельник. (Объявки записаны в 2005 году).