Вечерняя сказка для детей. Джек и бобовый стебель 1(3)

ASF-01118 / VCDR-906.1-3 / Kordused:... 24.05.2009 Inglise muinasjutu "Jack ja oavars" esitavad Lidia Golovataja ja Sergei Tšerkassov. I osa. Algab ja lõpeb signatuuri ning Viktoria Melnyku teadustustega (Teadustused salvestatud 2005.a). Английская сказка "Джек и бобовый стебель". Читают Лидия Головатая и Сергей Черкасов. Часть 1. Начинается и заканчивается заставкой. Объявки читает Виктория Мельник. (Объявки записаны в 2005 году).