Вечерний кефир

Департамент защиты прав потребителей этой осенью будет пристально следить за тем, чтобы цены на товары в торговых залах магазинов, а также в рекламных листовках совпадали с теми, что продавец пробивает на кассе. Различия в ценах, а также отсутствие обещанного товара, по мнению департамента, раздражают покупателей. Кроме этого такие действия запрещены законом.

Ведущие – Дина Прусакова и Сергей Овченков.