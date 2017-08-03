Народная медицина и самолечение. В каком случае можно справиться с болезнью самостоятельно, а когда лучше обратиться к врачу? "Вечерний кефир" в 17:10.

3 августа в Вечернем кефире народная медицина и самолечение. Лекарственные травы, места силы и альтернативные методы борьбы с различными заболеваниями. В каком случае можно справиться с болезнью самостоятельно, а когда лучше все-таки обратиться к врачу?

Об этом и не только – в "Вечернем кефире" с 17:10 до 18:00. Ведущие – Артур Аукон и Елизавета Тустановская.