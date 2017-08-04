Вечерний кефир
Запрет на натуральную кожу и изделия из меха, ассоциация зеленых дизайнеров, поддержка обитателей Таллиннского зоопарка. "Вечерний кефир" в 17:10.
Кто из известных политиков уже стал спонсором обитателей Таллиннского зоопарка? Почему эстонские портные вступают в ассоциацию зеленых дизайнеров, и запретят ли у нас в стране натуральную кожу и изделия из меха? Именно эта тема станет главной в очередном выпуске "Вечернего кефира".
Ведущие – Артур Аукон и Елизавета Тустановская.
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