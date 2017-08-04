Вечерний кефир

Кто из известных политиков уже стал спонсором обитателей Таллиннского зоопарка? Почему эстонские портные вступают в ассоциацию зеленых дизайнеров, и запретят ли у нас в стране натуральную кожу и изделия из меха? Именно эта тема станет главной в очередном выпуске "Вечернего кефира".

Ведущие – Артур Аукон и Елизавета Тустановская.