Жители Эстонии всё чаще выбирают хлебобулочные изделия из цельнозерновой муки. Дело вкуса или забота о здоровье? "Вечерний кефир" в 17:15.

Союз пищевой промышленности: потребление цельнозерновых хлебобулочных изделий в Эстонии постоянно растет.

Как часто люди читают этикетки? Действительно ли продукты из цельного зерна делают нас здоровее?

Сколько хлеба рекомендуют съедать специалисты каждый день?

Именно эта тема станет главной в очередном выпуске "Вечернего кефира". Ведущие – Екатерина Зонова и Сергей Овченков.