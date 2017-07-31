Новое вечернее шоу Радио 4: горячие темы в несерьезном изложении, общение со слушателями и музыка. Тема первого эфира – скандальный клип о Ласнамяэ. "Вечерний кефир" в 17:10!

С 31-го июля по будням с 17:10 до 18:00 в нашем эфире – новое информационно-развлекательное шоу "Вечерний кефир". Самые горячие темы в несерьезном изложении, общение со слушателями и только позитивная музыка.

Главная тема первого эфира – скандальный клип, посвященный Ласнамяэ. Сколько нот позаимствовано в этой песне у Робби Уильямса, достойна ли она участвовать в конкурсе Eesti Laul и какое место она может занять в нашем несерьезном хит-параде композиций, посвященных крупнейшему столичному району.

Ведущие эфира – Артур Аукон и Елизавета Тустановская.