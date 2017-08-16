О работе медицинских центров. Некомпетентность медперсонала и невнимательное отношение к пациентам или скандалы, раздутые на ровном месте? "Вечерний кефир" в 17:10.

Пациенты скорой помощи нередко жалуются на некомпетентность врачей и медсестер и на невнимательное отношение к себе. Так ли плохо налажена работа медицинских центров, или скандалы раздуваются на ровном месте?

Именно эта тема станет главной в очередном выпуске " Вечернего кефира ". Ведущие – Елизавета Тустановская и Артур Аукон.