Объединение ТТУ и ИТ-колледжа. О крупнейшем в Эстонии учебном заведении по подготовке ИТ-специалистов. "В поле зрения" в 14:05.

Перед началом этого учебного года вступил в силу договор об объединении Таллиннского технического университета и ИТ-колледжа. Теперь это крупнейшее в Эстонии учебное заведение по подготовке ИТ-специалистов. Среди плюсов слияния также отмечается то, что выпускники колледжа по окончании полного курса обучения будут получать не дипломы о прикладном высшем образовании, а степень бакалавра. Насколько гладко прошёл процесс слияния двух вузов? Сможет ли теперь Эстония обеспечить себя специалистами в области инфотехнологий? Насколько применим в этой сфере творческий подход?

На эти и другие вопросы ответил ректор ИТ-колледжа Пеэтер Лорентс. С ним беседовала Инга Пальмисте.