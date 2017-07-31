Изучение эстонского языка. Представитель Фонда интеграции о последних исследованиях. "В поле зрения" в 14:05.

С 2015 года более тысячи человек успешно закончили бесплатные языковые курсы, которые организует Фонд интеграции. Как показывают результаты тестов на уровень знания языка, владение эстонским улучшилось у 97% участников обучения. Среди окончивших курсы параллельно проводится опрос, который касается не только языка.

Об этом рассказала представитель Фонда интеграции Марианна Макарова, которая занимается исследованиями. С ней беседовала Инга Пальмисте.