Об изменениях в сфере прав и защиты детей. Кто, почему, когда и как забирает детей из семьи? "В поле зрения" в 14:05.

Новый закон о защите детей вступил в силу с января 2016 года. Какие перемены произошли за этот период в сфере прав и защиты детей? Обзор представили в канцелярии канцлера права представители департамента социального страхования, министерства социальных дел и детской деревни SOS. Темой дискуссии с участием журналистов было "Кто, почему, когда и как забирает детей из семьи?"

В передаче участвует советник по правам ребенка детской деревни SOS Юлия Коваленко. Ведущая – Ольга Шубин.