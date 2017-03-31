В поле зрения

Речь пойдет вновь о квартирных товариществах. По оценке Союза квартирных товариществ Эстонии, в последнее время интерес к созданию товариществ резко повысился, ведь согласно вступающему в силу с 2018 закону о квартирной собственности и товариществах государство наделяется правом создавать квартирные товарищества в домах, в которых таковых так и не появилось.

Разъяснения дает юрист Ирина Рева. Ведущая – Ольга Шубин.