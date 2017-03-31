В поле зрения
О квартирных товариществах. Разъяснения юриста. "В поле зрения" в 14:05.
Речь пойдет вновь о квартирных товариществах. По оценке Союза квартирных товариществ Эстонии, в последнее время интерес к созданию товариществ резко повысился, ведь согласно вступающему в силу с 2018 закону о квартирной собственности и товариществах государство наделяется правом создавать квартирные товарищества в домах, в которых таковых так и не появилось.
Разъяснения дает юрист Ирина Рева. Ведущая – Ольга Шубин.
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