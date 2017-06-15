Туризм и экология. О возможностях отдыха на островах близ Таллинна. "В поле зрения" в 14:05.

В этом выпуске речь пойдет о туризме и экологии. Любители отдыха на природе стараются не просто выбраться из каменных джунглей, но найти тихое, уединенное место вдали от городской суеты. Летом для этих целей идеально подходит какой-нибудь остров, желательно необитаемый или малонаселенный. Такие острова есть и близ Таллинна. Как туда добраться, что интересного там можно увидеть, какие есть возможности размещения и питания и насколько это сочетается с требованиями охраны окружающей среды?

Обо всем этом беседуют гость студии, главный специалист отдела туризма Таллиннского департамента предпринимательства Ирина Свидлов и ведущая передачи Инга Пальмисте.