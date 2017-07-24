Несмотря на ужесточение законов, домашнее насилие над женщинами всех слоев общества в Европе постоянно растет. "В поле зрения" в 14:05.

Количество женщин, которые подвергаются физическому и психологическому насилию в семье, достигло в Европе угрожающих масштабов.

В очередном выпуске передачи "В поле зрения" мы попытаемся ответить на два вечных вопроса: кто виноват и что делать. В качестве эксперта выступит психолог Роман Крылов.

Ведущий – Андрей Созинов.