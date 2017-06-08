В поле зрения

Речь пойдет вновь о реформе трудоспособности, тем более что сейчас она под особым контролем парламентской комиссии по социальным делам. Комиссия инициировала законопроект для внесения изменений в законы, связанные с реформой, чтобы устранить выявленные недостатки. Поправки должны быть приняты еще в ходе весенней сессии. О некоторых аспектах расскажут представители Кассы по безработице и Министерства социальных дел, также Госконтроля.

Ведущая – Ольга Шубин.