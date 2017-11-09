Обучение детей с особыми потребностями в общеобразовательных школах: реакция родительской общественности. "В поле зрения" из Нарвской студии в 14:05.

Речь пойдет о реакции родительской общественности на законопроект, который подготовило Министерство образования и науки Эстонии в части организации обучения детей с особыми потребностями. Родители не согласны с доводами законодателей, что нынешняя массовая школа готова принять под свою крышу учащихся, нуждающихся в поддержке. Почему с нами не посоветовались? – спрашивают родители в петиции, которая собрала уже более 1000 подписей по всей республике. Между тем закон собираются ввести в действие с 1-го января 2018 года.

Помимо родительского мнения вы услышите точку зрения одного из нарвских директоров школ, а также парламентария Ааду Муста.

Ведущая – Галина Шустрова.