Вывоз бытовых отходов в Нарве. Трехкратное повышение "мусорных" тарифов. "В поле зрения" в 14:05.

Вывоз бытовых отходов в Нарве подорожает на 200 – 300%. Случится это с 26-го июля 2017 года. Комиссия по госпоставке утвердила итоги конкурса и объявила фирму-победителя "Эковир", предложившую самые низкие цены. Жители города шокированы трехкратным повышением "мусорных" тарифов. Председатели квартирных товариществ и некоторые депутаты пытаются разобраться в ситуации.

Об этом в лицах и фактах, почему это случилось и кто виноват, пойдет речь в передаче. Участвуют Ирина Андреева, Надежда Синякова, Александр Гамазин, Виктория Цвентарная, Георгий Игнатов, Андрей Чухляев.



Автор и ведущая – Галина Шустрова.