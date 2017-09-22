Депрессия и низкий уровень компьютерной грамотности у пожилых людей в Эстонии. "В поле зрения" в 14:05.

Пожилые люди в Эстонии часто находятся в состоянии депрессии, но в обществе на это мало обращают внимание. А ещё в нашем "электронном" государстве неважно обстоят дела с компьютерной грамотностью жителей преклонного возраста.

О том, что с этим делать и как наша страна выглядит на общеевропейском фоне, говорит директор Центра демографии Эстонии при Институте общественных наук Таллиннского университета Лууле Саккеус. С ней беседует Инга Пальмисте.