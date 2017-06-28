В поле зрения

В этом году государство приняло ряд мер, которые упрощают трудоустройство молодежи. В частности, работодатели, которые возьмут несовершеннолетних на работу во время каникул, смогут получить частичную компенсацию расходов на зарплату. По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, это позволит предприятиям больше привлекать к работе подростков, которые к тому же будут получать и профессиональный опыт.

О том, какие работы можно поручить детям, какая польза от этого предприятию и с какого возраста лучше ориентировать школьников в выборе будущей профессии, рассказала директор Ласнамяэского магазина Prisma Кристина Горягина.

Ведущая – Инга Пальмисте.