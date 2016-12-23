На пенсию уйдет около 1700 полицейских. Андрес Анвельт о решении кадрового вопроса, безопастности и проблеме серопаспортников. “В поле зрения” в 14:05.

В течение следующих десяти лет в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии на пенсию уйдет около 1700 полицейских, то есть более 40% активных служащих.

О том, как будет решаться кадровый вопрос, о нашей с вами безопасности, а также о проблеме серопаспортников расскажет министр внутренних дел Андрес Анвельт.

Ведущий – Андрей Созинов.