Не так давно СМИ облетело сообщение о том, что Эстония далеко продвинулась по пути создания цифровой экономики и государства, и неудивительно, что эта страна может одной из первых выпустить собственную криптовалюту. Что такое криптовалюта и почему к ней в разных странах неоднозначное отношение. На эти и другие вопросы мы и попытаемся ответить.

Ведущий – Андрей Созинов.