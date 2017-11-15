Единая антиалкогольная политика ЕС, программа "За трезвую и здоровую Эстонию", борьба с алкогольной зависимостью. "В поле зрения" в 14:05.

Что мешает реализовать единую антиалкогольную политику ЕС? Как снизить употребление спиртного? На кого рассчитана программа "За трезвую и здоровую Эстонию"? Можно ли избавиться от алкогольной зависимости навсегда? На эти и другие вопросы отвечают вице-канцлер Министерства финансов Эстонии Дмитрий Егоров и эксперт Института развития здоровья Яне Алоп.

Ведущая – Инга Пальмисте.