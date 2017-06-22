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В поле зрения

Cегодня 22.06.2017
Передача: В поле зрения

О проблемах, связанных с ВИЧ-инфекцией в регионе Ида-Вирумаа, преимущественно в Нарве. "В поле зрения" в 14:05.

В поле зрения передачи – проблемы, связанные с ВИЧ-инфекцией в регионе Ида-Вирумаа, преимущественно в Нарве. Повод основательный: картина по распространению ВИЧ-инфекции среди населения никак не стабилизируется. За последние 5 месяцев этого года выявлено 117 новых случаев, их которых 15 – в Нарве, 28 – в Ида-Вирумаа и 74 – в таллиннском регионе.

Какие меры предпринять, дабы избежать распространения эпидемии? Что изменить в системе семейной медицины, чтобы выявляемость зараженных ВИЧ-инфекцией стала выше? Насколько обоснованы страхи самих медиков перед ВИЧ?

В передаче принимают участие специалисты нарвской Линда клиники Игорь Пшенов, Юта Коган, Тамара Дмитриева и руководитель медицинских программ в Европе от фонда AHF Александр Чуйков.

Ведущая – Галина Шустрова

Список музыки
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