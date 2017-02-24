Военная форма в Эстонии и не только. "В отличной форме!" в 15:05.

Должна ли быть униформа привлекательной? Где и из каких материалов шьют униформу нашим военнослужащим? Что такое пиксельный камуфляж, и как военная форма влияет на моду?

Об этом и многом другом расскажут старший унтер-офицер Сил Обороны Эстонии Сергей Петайчук, историк моды Марина Скульская, имиджмейкер Тамара Корягина и руководитель ателье Эне Симсон.

Ведущая – Екатерина Зонова.