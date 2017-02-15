Утро доброе!
Дело вкуса: преимущества местных продуктов над импортными. Элина Нечаева о том, что делают певцы перед выходом на сцену. Калью Комиссаров – в гостях у Радио 4. "Утро доброе!" с 06:00 до 11:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Дело вкуса: без чего жители Эстонии не уходят из магазина? Поговорим о преимуществах местных продуктов питания над импортными.
- Ни дня без песни: что именитые и начинающие певцы делают до выхода на сцену? Гость в студии – ведущая конкурса Eesti Laul 2017 Элина Нечаева.
- Интервью со знаменитым эстонским режиссером Калью Комиссаровым.
Ведущие – Илья Бань и Ирина Сацута.
Список музыки
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