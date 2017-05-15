Международный день семьи. День Таллинна. Эстонские песни в Нью-Йорке. "Утро доброе!" с 6:00 до 11:00.

В понедельник в нашей утренней программе отметим Международный день семьи. Расскажем о сюрпризах, приуроченных к Дню Таллинна. Посетим Нью-Йорк и выясним, поют ли в этом городе эстонские песни.

Это лишь некоторые фрагменты мозаики нашей утренней программы. Вас ожидают также самые горячие новости по Эстонии и всей планете в целом, обзор эстонских и не только эстонских газет, отборная музыка самых разных стилей и направлений.

Ведущие – Андрей Созинов и Елизавета Тустановская. Звукорежиссер – Наталья Гавриленко.