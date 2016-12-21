Жизнь на чужбине: плюсы и минусы. Инфолисты к медикаментам на русском языке. Школьные каникулы: занятия для детей. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.

В утренней программе 21 декабря попробуем ответить на вопрос, насколько сладко или горько живется на чужбине. Уже с начала января некоторые переведенные на русский язык инфолисты к медикаментам можно будет получить в аптеке. Чем занять детей на школьных каникулах? Сеть таллиннских библиотек предлагает обширную программу для самых маленьких.

Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4! Просыпайтесь вместе с нами!

Ведущие – Елизавета Тустановская и Екатерина Зонова.