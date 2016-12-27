Рост зарплаты в 2017 году. Новая волость Муствеэ. Новый год на главной площади страны. “Утро доброе!” с 06:00 до 11:00.

- Чья зарплата вырастет в будущем году почти на 10%?

- Первые ощутимые результаты административной реформы: образована новая волость Муствеэ.

- Новый год на главной площади страны. Как гости и жители столицы будут встречать 2017 год?

Это и многое дургое – в утренней программе на Радио 4!

Ведущие – Илья Бань и Ирина Сацута.